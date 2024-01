Ronaldo Deaconu exultă după debutul victorios la Farul: „Am venit unde am fost dorit de toată lumea!”

Ronaldo Deaconu a revenit în România în această iarnă, la Farul Constanța. Mijlocașul a debutat în victoria de duminică seară cu CSU Craiova (2-1).

După meci, fotbalistul doborgenilor a reacționat. Iată ce a spus după primul său meci oficial în tricoul campioanei României.

„Am venit unde am fost dorit de toată lumea!”

„Am știut să suferim și am luat toate punctele. Eu joc bine și inter, ma simt bine aici, am mai jucat. Sunt 3 puncte foarte importante, și echipele din spatele nostru au câștigat. Mai avem acasă jucători importanți, care așteaptă să revină. Am venit unde am fost dorit de toată lumea, asta e cel mai important.

Sunt cu gândul la Farul, mă bucur că am ajuns aici. Le urez succes celor de la Dinamo, cred că se salvează. Cu Gică Hagi e foarte intens să te pregătești, mă bucur că sunt antrenat de el. E un perfecționist.

Eu vreau să profit de șansa mea, să lupt pentru EURO. Toți fotbaliștii români vor da totul ca să ajungă acolo, așa voi face și eu”, a spus Ronaldo Deaconu, după victoria cu CSU Craiova.