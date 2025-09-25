Ronaldo pledează pentru revenirea lui Neymar la naţională: Nu mai avem un alt fotbalist ca el

Dublu campion mondial, Ronaldo a pledat, miercuri, pentru revenirea lui Neymar la echipa naţională a Braziliei pentru Cupa Mondială din 2026, afirmând că Seleçao „nu are alt fotbalist” ca el.

Aliniat în mod regulat la clubul său, Santos, unde a revenit în ianuarie, golgheterul all-time al Seleçao (79 de goluri în 128 de meciuri) nu a fost convocat de italianul Carlo Ancelotti pentru meciurile de calificare.

Deşi este predispus la accidentări, Neymar rămâne, la 33 de ani, „un jucător cheie pentru Seleçao”, a asigurat Ronaldo la un eveniment promoţional din São Paulo alături de Neymar. „Nu mai avem un alt fotbalist ca Neymar şi sperăm că va fi 100% pregătit pentru Cupa Mondială”, a insistat „El Fenomeno”.

Neymar nu a mai purtat tricoul verde şi galben din octombrie 2023, când a suferit o accidentare gravă la genunchi împotriva Uruguayului.

Comentând absenţa fde la ultimele două meciuri de calificare de la începutul lunii septembrie, Carlo Ancelotti a subliniat că acesta „trebuie să ajungă în stare fizică bună pentru a ajuta echipa naţională să dea tot ce are mai bun la Cupa Mondială”.

Brazilia s-a calificat la Cupa Mondială din America de Nord, terminând pe locul cinci în regiunea sud-americană.