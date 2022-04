Ronaldo, un car de nervi după un nou eșec al lui United! Cum a reacționat după ce a fost provocat de un fan

Portughezul a fost provocat de adversarii de la Everton, părăsind suprafața de joc cu două răni la piciorul stâng.

El a primit ajutorul lui Paul Pogba și a lui Juan Mata pentru a ajunge în afara terenului după ultimul fluier al centralului întâlnirii de pe Goodison Park. Super starul diavolilor a reacționat nervos în momentul în care se află în drum spre vestiare lovind mâna unui fan al lui Everton care filma momentul cu ajutorul unui telefon mobil.

🗞 #mufc are aware of and are looking into an incident involving footage of Cristiano Ronaldo knocking a mobile phone out of a fan's hand at Goodison Park. [@SkySportsLyall, 🎥 via @evertonhub]pic.twitter.com/VB7ePp8yhY

— UtdDistrict 🇺🇦 (@UtdDistrict) April 9, 2022