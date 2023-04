Ronnie O’Sullivan, umilit la CM se snooker! Luca Brecel a câștigat 7 jocuri la rând și merge în semifinale

Jucătorul englez de snooker Ronnie O’Sullivan a ratat calificarea în semifinalele CM, după o sesiune a treia catastrofală.

Luca Brecel a câștigat 7 frame-uri la rând în sfertul cu Ronnie O’Sullivan

Competiția are loc la celebrul Teatru Crucible din Sheffield, iar liderul clasamentului mondial îl conducea pe belgianul Luca Brecel (cs 9) cu 10-6 după primele două sesiuni.

În ultima, însă, Brecel a etalat un snooker aproape perfect, iar Ronnie a realizat, în total, doar 86. Belgianul a câștigat 7 frame-uri la rând și s-a calificat în premieră în semifinalele CM. De fapt, la ediția din acest an a câștigat primul lui meci în 5 apariții.

Belgianul îl va întâlni în penultimul act pe învingătorul partidei Anthony McGill (Scoția, 19) – Si Jiahui (China, 74). După două sesiuni, scorul este egal, 8-8. Învingătorul va fi cunoscut în această seară.

La finalul partidei, Brecel a continuat să susțină că nu s-a pregătit în mod special pentru această competiție. Mai mult, chiar a pierdut multe nopți prin baruri.

„Înainte de turneu ieșeam întruna la petreceri, stăteam până târziu, până la 6-7 dimineața, jucam FIFA cu prietenii mei, beam ceva, nu mă antrenam. Chiar și după ce l-am învins pe Mark Williams am plecat de acasă și am ajuns înapoi la 7 dimineața.

Apoi am făcut la fel a doua zi, am stat până la 5 sau 6 dimineața, am fost beat ca naiba. Apoi a doua zi, a trebuit să conduc înapoi spre casă. Este o pregătire total diferită, dar funcționează.

Am fost foarte proaspăt mental pentru turneu. Și am fost norocos să joc bine. Înainte de primul meci, împotriva lui Ricky Walden (n.r. – câștigat cu 10-9), m-am antrenat 15 minute. Aș fi putut fi foarte ruginit, dar eram, de fapt, destul de în formă”, a spus el pentru BBC.

Ronnie O’Sullivan nu este dezamăgit că a fost eliminat în sferturi la CM

De partea cealaltă, O’Sullivan a spus că nu este dezamăgit, recunoscând că ar fi vret să se califice în semifinale. „Iubesc să-l văd (n.r. – pe Luca Brecel) cum joacă, lovește atât de bine bila albă. Are multă acțiune a tacului pe bila albă, are putere în tac, deși mai ratează pe ici, pe colo, dar e normal.

Nu sunt dezamăgit, aș vrea să fiu, dar nu sunt. Iubesc stilul acesta de viață, iubesc tot ce fac în snooker. Am pierdut probabil de 24 de ori aici, dar poate o să mai joc bine la Crucible.

M-am simțit bine astăzi, am încercat să mă țin după el, dar nu am opus rezistență. Nu am făcut puncte când a trebuit, nu l-am pus sub presiune, iar când se întâmplă asta ajungi tu sub presiune.

El a jucat fantastic. Merită victoria. I-am spus că sper să câștige turneul. Ar fi genial să câștige cineva din afara Regatului Unit. E un talent incredibil Brecel.

Joc de atâta timp și nu am văzut pe cineva să lovească bila albă în felul acesta. Trece cu tacul prin bile. E uimitor de urmărit, e o plăcere să-l urmărești”, a spus Ronnie la microfonul Eurosport.

„Îmi voi începe din nou alergarea, abia aștept. Încerc să mănânc puțin mai sănătos, să am grijă de mine… Mă întorc acasă și abia așteptat vara, pentru că am multe lucruri de făcut”, a încheiat septuplul campion mondial.

Rezultatele din sferturi:

Ronnie O’Sullivan (Anglia, cs 1) – Luca Brecel (Belgia, cs 9) 10-13

Anthony McGill (Scoția, 19) – Si Jiahui (China, 74) 8-8

Mark Allen (Irlanda de Nord, cs 3) – Jak Jones (Țara Galilor, 50) 13-10

John Higgins (Scoția, cs 10) – Mark Selby (Anglia, cs 2) 5-9

Programul semifinalelor:

Brecel – McGill/Si

Allen – Higgins/Selby