Ruben Dias va continua până în 2029 la Manchester City

Fundașul central Ruben Dias și-a reînnoit contractul cu echipa de fotbal Manchester City cu încă trei ani, până în 2029, a anunțat vineri clubul din Premier League, conform EFE.

Echipa engleză încă nu are un fundaș dreapta

Dias, desemnat cel mai bun jucător din Premier League în anul său de debut în campionatul englez, s-a alăturat lui City în 2020 și de atunci a jucat 223 de meciuri, câștigând patru titluri în Premier League și o Ligă a Campionilor.

În defensivă, se așteaptă ca City să renunțe la Manuel Akanji și, eventual, la Nathan Ake în următoarele zile.

Echipa lui Pep Guardiola încă nu are un fundaș dreapta după plecarea lui Kyle Walker și alternează între Rico Lewis și Matheus Nunes, doi mijlocași, pe acest post.

Manchester City a cheltuit 180 milioane de euro până acum pe transferuri în acest mercato de vară.