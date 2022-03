Rusia și Belarus eliminate din competițiile pe echipe de tenis

Rusia și Belarus au fost suspendate din competițiile pe echipe din tenisul mondial, Davis Cup și Billie Jean King Cup. Jucătorii, în schimb pot participa la competițiile internaționale, dar fără a reprezenta Rusia sau Belarus.

Rusia nu va putea să-și apare titlul cucerit anul trecut la Billie Jean King Cup și Davis Cup. ITF, ATP, WTA condamnă Rusia pentru acțiunile militare împotriva Ucrainei. Competiția de la Moscova in circuitele ATP şi WTA, prevăzut în luna octombrie, a fost suspendat.

Daniil Medvedev a ajuns lider mondial chiar în ziua începerii războiului.



Andrey Rublev a câștigat turneul de la Dubai, unde a făcut un gest ce va rămâne în inimile oamenilor.

Now It’s not about tennis

It’s not about sport

It’s about having peace all over the world

We need to support each other🌎🖤

Thank you Dubai @ddftennis #10 pic.twitter.com/hMUOiJXbP7

— Andrey Rublev (@AndreyRublev97) February 27, 2022