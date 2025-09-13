Ryan Crouser a ajuns la al treilea aur mondial consecutiv, la aruncarea greutății

Americanul Ryan Crouser, triplu campion olimpic la aruncarea greutății, a câștigat al treilea titlu mondial, la Tokyo, la CM de atletism.

Prima participare la o competiție după aproape 12 luni de absență

El a avut o aruncare de 22,34 metri, pe care nu o mai reușise în competiții de aproape un an. Crouser, în vârstă de 32 de ani, deținător al recordului mondial, a preluat conducerea la a doua sa aruncare, de 21,99 metri, înainte de a-și adjudeca victoria la a cincea încercare, aruncând 22,34 metri, în fața unui public uimit.

Cu un al treilea titlu mondial consecutiv și trei titluri olimpice consecutive, Crouser își consolidează locul în istoria acestei discipline sportive. Performanța sa de sâmbătă a fost cu atât mai impresionantă cu cât americanul, accidentat în acest sezon, participa la prima competiție după aproape 12 luni de absență.

Pe locul 2 s-a situat mexicanul Uziel Munoz (21,97 m), bronzul revenindu-i italianului Leonardo Fabbri (21,94 m).