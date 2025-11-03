Rybakina este în semifinale la Turneul Campioanelor, după ce Anisimova a învins-o pe Keys

Elena Rybakina s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor, învingând-o luni pe Iga Swiatek, scor 3-6, 6-1, 6-0, în timp ce Amanda Anisimova a învins-o pe conaţionala sa Madison Keys, scor 4-6, 6-3, 6-2, la Riad.

Rybakina o va înfrunta pe Keys în ultimul ei meci din faza grupelor

Numărul doi mondial, Swiatek, a comis 36 de erori neforţate în ultimele două seturi, în timp ce Rybakina a comis 17, jucătoarea kazahă obţinând prima sa victorie împotriva multiplei campioane la Grand Slam în ultimele cinci întâlniri dintre ele.

Rybakina, care a învins-o pe Anisimova sâmbătă, a ajuns în semifinale după a doua victorie consecutivă.

„A fost dificil să fiu în dezavantaj, dar în setul al doilea m-am străduit, serviciul meu s-a îmbunătăţit. Sunt foarte fericită că am evoluat şi am avut o prestaţie mai bună la fiecare punct”, a declarat Rybakina.

Campioana de la Australian Open, Keys, a comis 12 duble greşeli, de patru ori mai multe decât adversara sa, Anisimova, care a revenit după un prim set dificil şi a obţinut prima sa victorie la WTA Finals.

„A fost o luptă aprigă. Sunt foarte mulţumită de felul în care am reuşit să întorc soarta meciului în setul al doilea şi să transform înfrângerea în victorie”, a declarat Anisimova, care a fost finalistă la Wimbledon şi la US Open în acest an.

Rybakina o va înfrunta pe Keys în ultimul său meci din faza grupelor, în timp ce Swiatek, care a învins-o pe Keys sâmbătă, o va înfrunta pe Anisimova.

În cealaltă grupă, favorita numărul unu Arina Sabalenka, care a învins-o pe Jasmine Paolini în primul său meci, o va întâlni marţi pe Jessica Pegula. Pegula va încerca, de asemenea, să obţină a doua victorie consecutivă în grupă, după ce duminică a învins-o pe Coco Gauff.