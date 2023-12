S-a calificat în sferturile Cupei României, dar a reacționat nervos-Dorinel Munteanu: „Acest arbitru, pot să mă gândesc că a fost doar rău intenționat!”

Oțelul Galați a înregistrat o remiză cu Dinamo. Cele două formații au oferit un recital de goluri (3-3).

Gălățenii s-au calificat în sferturile Cupei României, însă Dorinel Munteanu a reacționat nervos. Iată ce l-a deranjat pe tehnicianul român.

„Acest arbitru, pot să mă gândesc că a fost doar rău intenționat!”

„Puteam să câștigăm, dar a intervenit o relaxare în apărare și am primit două goluri rapid. Trebuie să mai muncim, dar felicit echipa pentru calificare.

Nu au fost mulți nervi la final, dar la începutul jocului, acest arbitru, pot să mă gândesc că a fost doar rău intenționat. Este din Oradea, jucăm cu Sepsi în următorul joc, e clar că trebuia să fiu suspendat. Mi-am pus sticlele la mine în perimetru, mi-a spus să le iau pentru că va călca pe ele.

A călcat pe ele venind în teritoriul meu, nu i-am spus absolut nimic, nu l-am înjurat, nu am spus un cuvânt urât. Am zis de ce nu mă lăsați să pun apa în perimetrul meu? Le-am dat la o part după aceea. Atât l-a dus capul, în minutul 90, a venit la mine și mi-a dat al doilea galben. Nu pot să mă gândesc și eu că e din Oradea și eu joc cu Sepsi? Din minutul 1, a început să mă șicaneze. De ce să iau sticlele, e dreptul meu să le pun acolo. El venea tot timpul pe la mine pe acolo. Ce să fac? Nici aici nu mă lăsați? Tot timpul a fost rău intenționat. Pot să bag mâna în foc! Bineînțeles că mi-a stricat seara. Pentru proteste? Ce proteste, să îmi spună ce proteste. A venit centralul și mi-a dat. Ce au vorbit ei în căști Dumnezeu știe. Problema mea, a generației mele, este că suntem provocați din minutul 1.

Nu vreau ca asta să umbrească jocul bun al echipei, deși mi-a stricat toată seara, pentru că ne-am propus să obținem maximum de puncte în ultimele trei etape, dar și așa vom câștiga cu Sepsi. Am făcut o schimbare în prima repriza din cauza accidentării, dar am făcut și din punct de vedere tactic, pentru că Ariel nu a jucat ceea ce voiam de la el.

Am fost forțat să fac trei schimbări cu o înlocuire, mi-a fost foarte greu. Îi felicit pentru calificare. Este pentru prima dată când trec în fazele superioare, mai am timp să aduc jucători, să întărim echipa, să fim stabili din punct de vedere financiar, timpul e de partea mea.

Supărarea nu poate să îmi treacă, pentru că dacă în alte jocuri meritam roșu sau galben, poate am spus cuvine necugetate, azi nu am spus nimic, nu se poate. Am mai câștigat meciuri fără să fiu pe bancă, dar e clar că mie îmi lipsește să nu fiu pe bancă, suferința e mult mai mare”, a spus Dorinel Munteanu, conform Digi Sport.