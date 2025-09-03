S-a despărțit de FRF și a semnat imediat cu un club din România

Vlad Nicoară, preparator fizic, s-a despărțit de Federația Română de Fotbal, după mai mult de cinci ani petrecuți alături de FRF. Membrul staff-ului Federației a participat la trei turnee finale alături de România U21, în 2021, 2023 și 2025.

Nicoară a semnat deja cu Poli Timișoara și și-a anunțat plecarea prin intermediul unei postări pe Instagram.

”România U21 – peste 5 ani, 3 turnee Europene, momente de neuitat alături de cei mai buni jucători români și colegi de calitate.

”Vlad Nicoară (29 de ani) e noul preparator fizic al alb-violeților

S-a născut la 30 iunie 1996, la Timișoara. A fost junior la FC Politehnica și a activat ca preparator fizic mai întâi în Academia Politehnica Timișoara, ulterior la Politehnica Timișoara Femina în prima ligă, apoi la echipa masculină a lui UTA (în SuperLigă) și la FC Voluntari (Liga 2).

De aproape șase ani lucrează în cadrul loturilor naționale și de peste cinci ani e în stafful reprezentativei U21, alături de care a participat la trei turnee finale EURO U21, ultimul chiar în vară, în Slovacia.

Bine ai revenit în familia Politehnicii, Vlade!”, a transmis Poli Timișoara, pe Instagram.