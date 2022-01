„S-a făcut și este confirmat!”. Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua echipă. Mâine face vizita medicală

Internaționalul român în vârstă de 19 ani schimbă din nou clubul în această iarnă, asta după ce în prima parte a sezonului a evoluat pentru Sampdoria, în Serie A!

Radu Drăgușin aparține în momentul de față de Juventus Torino, însă „Bătrâna Doamnă” a decis să îl împrumute pe acesta în actuala stagiune pentru a acumula cât mai multă experiență. Considerat unul dintre cei mai promițători tineri apărători din Italia, Drăgușin va evolua în partea a doua a sezonului pentru nou-promovata Salernitana.

Anunțul a fost făcut de cunoscutul jurnalist italian Nicolo Schiara. Acesta a dezvăluit că mutarea „s-a făcut și este confirmată”, iar românul ar urma să fie împrumutat până la finalul acestei ediții de campionat. Drăgușin va efectua vizita medicală mâine dimineață, în ultima zi a ferestrei de mercato.

Done Deal and confirmed! Radu #Dragusin to #Salernitana from #Juventus on loan. Scheduled medicals on tomorrow morning. #transfers https://t.co/KHSNJXBWY2

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2022