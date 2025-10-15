S-a încheiat „saga” plecării lui Max Verstappen la Mercedes

Echipa Mercedes a pus capăt lunilor de aşteptare şi a confirmat miercuri că George Russell şi Kimi Antonelli vor fi piloţii săi într-o formulă neschimbată pentru a începe noua eră a Formulei 1 în 2026.

Contractul lui George Russell este valabil doar în 2026

Această anunţ nu este o surpriză. Şeful Mercedes, Toto Wolff, şi-a exprimat clar intenţiile cu mult timp în urmă, chiar dacă nimic nu era încă semnat. Însă zvonurile despre o posibilă sosire a lui Max Verstappen persistau.

„Confirmarea echipei noastre de piloţi era doar o chestiune de timp, nu o chestiune de posibilitate. Am vrut să ne luăm timpul necesar, să negociem corect şi să ne asigurăm că toată lumea, de toate părţile, este mulţumită.

Mă bucur că am reuşit. George şi Kimi au demonstrat că formează un duo solid şi suntem încântaţi să continuăm aventura împreună”, a declarat austriacul într-un comunicat al echipei.

Russell, care a câştigat cinci curse, ultima fiind la Singapore luna aceasta, va începe al cincilea sezon cu echipa şi al optulea în Formula 1, după ce a debutat la Williams.

„Sunt foarte mândru să continuăm aventura împreună. Anul viitor va marca al zecelea an de când am semnat cu Mercedes în 2017… Abia aştept să văd ce ne rezervă viitorul”, a declarat pilotul în vârstă de 27 de ani.

Nu au fost oferite detalii despre contract şi a fost menţionat doar anul 2026, ceea ce lasă loc de semne de întrebare cu privire la interesul Mercedes pentru campionul mondial Max Verstappen, pentru 2027 şi mai departe.