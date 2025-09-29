S-a introdus cartonașul verde la fotbal! Inovația care l-a facut pe Gigi Becali să spună: „Să vină banii!”

Gigi Becali are motive de bucurie în legătură cu apariția cartonașului verde în SuperLiga. Patronul de la FCSB consideră că această măsură va spori spectaculozitatea și încasările.

Unde s-a folosit cartonașul verde prima dată

Primul cartonaș verde s-a folosit în victoria Marocului împotriva Spaniei, la Campionatul Mondial U20. În minutul 78, Mohamed Ouahbi, selecționerul Marocului i-a solicitat arbitrului să revadă faza care le-a oferit ibericilor o lovitură de pedeapsă.

„Centralul” a revăzut momentul și a decis că fotbalistul Spaniei a simulat. Așa că a anulat penalty-ul dictat și i-a arătat jucătorului cartonașul galben pentru încercarea de a obține un avantaj.