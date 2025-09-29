S-a introdus cartonașul verde la fotbal! Inovația care l-a facut pe Gigi Becali să spună: „Să vină banii!”
Gigi Becali are motive de bucurie în legătură cu apariția cartonașului verde în SuperLiga. Patronul de la FCSB consideră că această măsură va spori spectaculozitatea și încasările.
Unde s-a folosit cartonașul verde prima dată
Primul cartonaș verde s-a folosit în victoria Marocului împotriva Spaniei, la Campionatul Mondial U20. În minutul 78, Mohamed Ouahbi, selecționerul Marocului i-a solicitat arbitrului să revadă faza care le-a oferit ibericilor o lovitură de pedeapsă.
„Centralul” a revăzut momentul și a decis că fotbalistul Spaniei a simulat. Așa că a anulat penalty-ul dictat și i-a arătat jucătorului cartonașul galben pentru încercarea de a obține un avantaj.
Ce înseamnă cartonașul verde în fotbal
Fotbalul se pregătește de o inovație: cartonașul verde. De data aceasta, opțiunea va fi exclusiv pentru antrenorii. Mai exact, în timpul meciului.
Dacă se vor simți nedreptățiți, aceștia vor avea la dispoziție două ocazii de a-și folosi cartonașul verde pentru a solicita revederea unei faze la VAR. Ulterior, „centralul” se va deplasa la monitor pentru a privi mai bine faza reclamată de antrenor.
Reacția lui Gigi Becali când a auzit de cartonașul verde
La auzirea acestei vești, Gigi Becali s-a declarat încântat de noua inovație implementată de FIFA. Cartonașul verde este văzut de patronul de la FCSB ca pe un element ce poate spori spectaculozitatea. Iar asta, în viziunea acestuia, va duce la încasări mai mari.
„Da, e ca la tenis. El zice tot la fel (n.r. arbitrul). E bună că e senzație. Orice e senzație creează bani. E bine. Uite, am luat 5.650.000 de euro calificarea.
A intrat bănuțul. Am mai luat și 1.200.000 de euro pe pachete. O să mai luăm și vreo 500.000 de euro pe bilete cu Young Boys”, a declarat Gigi Becali