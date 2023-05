S-a rezolvat! Va continua alături de FCSB: „Am zis să i se facă contract pe trei ani!”

Thomas Neubert, preparatorul fizic de la FCSB, a fost aproape de o plecare de la echipă după ce contractul său a ajuns la final.

Se pare că germanul va rămâne încă 3 ani alături de bucureșteni. Iată ce a spus Gigi Becali despre Neubert.

„Am zis să i se facă contract pe trei ani!”

„A încercat și el ca orice om să ia mai mulți bani. Nu i-a reușit. El se plângea că mai are puțin și nu știe. Am zis să i se facă contract pe trei ani, dar nu am mărit sumele. A stat două săptămâni, s-a gândit, si acum e fericit”, a spus Gigi Becali, pentru Digi Sport.