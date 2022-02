S-a rupt relația de prietenie. Din favorit, Florinel Coman a ajuns ținta criticilor lui Gigi Becali

Prestația lui Florinel Coman de la meciul cu FC U Craiova l-a dezamăgit profund pe Gigi Becali, care nu a ratat ocazia de a-l critica.

Ani la rând, fotbalistul de profil ofensiv a fost unul dintre favoriții patronului de la FCSB, dar asta nu l-a scăpat de observațiile celui din urmă.

După evoluția din partida cu oltenii, scor 2-2, Gigi Becali l-a luat la țintă pe jucătorul de 23 de ani și nu l-a iertat pentru că nu a fost mai lucid în fața porții.

Florinel Coman se poate scuza totuși pentru faptul că a fost folosit pe post de atacant central, poziția lui de bază fiind cea de extremă stângă. Fotbalistul a fost schimbat la pauză de Ianis Stoica.

„Ocazii am avut, are multe necunoscute și fotbalul asta… am crezut în Coman, a avut-o de două ori în situații bune, a primit două pase de gol, una a dormit și i-a suflat ăla mingea.