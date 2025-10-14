S-a schimbat stadionul pe care Universitatea Craiova joacă în prima etapă din Cupa României

Universitatea Craiova se va duela cu Sănătatea Cluj, Petrolul și FCSB în grupele Cupei României, în urma tragerii la sorți. Conform programului, doar partida cu echipa campioană urma în primă fază să aibă loc în Bănie, dar acum s-a produs o modificare din acest punct de vedere.

Meciul Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova din Cupa României se joacă în Bănie

Informația a fost confirmată acum în mod oficial de către olteni, prin intermediul unei postări făcute pe pagina de Facebook a clubului.

„Meciul din Cupa României cu Sănătatea Cluj se va disputa pe Stadionul ‘Ion Oblemenco’. Datele complete ale partidei vor fi anunțate în curând de FRF”, au anunțat cei de la Universitatea Craiova.

„Aș putea să confirm această informație dacă ar fi 100%. Până nu sunt actele semnate și e totul aranjat, nu pot confirma acest lucru. În momentul de față nu este nimic sigur, dar noi sperăm să se rezolve.

Eu sunt la antrenament și mai multe detalii nu știu momentan. Pot spune doar că va fi frumos și o onoare să jucăm pe Oblemenco. Va fi foarte fain.

Vă dați seama ce ar fi pentru băieții ăștia tineri de la Sănătatea Cluj să joace pe Oblemenco, pe un asemenea stadion. Ar fi ceva senzațional pentru noi toți. Chiar ne dorim să mergem la Craiova“, a declarat Vasile Miriuță înainte ca știrea să fie confirmată.