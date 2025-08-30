S-a stabilit programul meciurilor din Liga Campionilor! Când are loc derby-ul Barcelona – PSG

La două zile după tragerea la sorți, Barcelona a aflat programul detaliat pentru faza finală a Ligii Campionilor.

Barcelona – Paris Saint-Germain se joacă pe 1 octombrie

Echipa catalană Barcelona și-a aflat adversarii din faza Ligii Campionilor la tragerea la sorți de joi, iar două zile mai târziu UEFA a anunțat programul detaliat al celor opt meciuri pe care le va juca campioana Spaniei .

Prima rundă a competiției va avea loc între zilele de 16 și 18 septembrie, iar ultima pe 28 ianuarie 2026.

Programul complet al Barcelonei:

Joi, 18 septembrie 2025: Newcastle – Barcelona (22:00)

Miercuri, 1 octombrie 2025: Barcelona – Paris Saint-Germain (22:00)

Marți, 21 octombrie 2025: Barcelona – Olympiacos (19:45)

Miercuri, 5 noiembrie 2025: Club Brugge – Barcelona (22:00)

Marți, 25 noiembrie 2025: Chelsea – Barcelona (22:00)

Marți 9 decembrie 2025: Barcelona – Eintracht (22:00)

Miercuri, 21 ianuarie 2026: Slavia Praga – Barcelona (22:00)

Miercuri, 28 ianuarie 2026: Barcelona – Copenhaga (22:00)