S-a stabilit programul Play-Off-ului din Cupa României
Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 20 august 2025, ora 18:26,
Tragerea la sorți pentru partidele din play-off-ul Cupei României, ediția 2025-2026, a avut loc marți, 19 august, la Casa Fotbalului, și a fost făcută de secretarul general adjunct, Gabriel Bodescu, și reprezentantul departamentului competiții FRF, Mihai Andrieș, se arată pe site-ul oficial al forului național.
Iată duelurile rezultate în urma tragerii la sorți:
ACS FC Corvinul – Farul Constanța
FC Voluntari – AFK Csikszereda
Politehnica Iași – ACS Petrolul 52
Steaua București – UTA Arad
CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani
AFC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus
Sănătatea Servicii-Publice – Unirea Slobozia
Agricola Borcea – Campionii FC Argeș
CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița
Sporting Liești – CS Afumați
Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
SSU Politehnica Timișoara – CS Dinamo București
Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK