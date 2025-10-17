S-au convins după 4 luni! Ce au spus șefii lui Inter despre Cristi Chivu

Inter a arătat excelent până la cea mai recentă pauză competițională, înregistrând ultima dată un zdrobitor 4-1 acasă cu Cremonese. Conducerea echipei a tras primele concluzii la 4 luni de la instalarea lui Cristi Chivu pe banca tehnică. Ce a spus despre tehnicianul român.

Conducerea lui Inter a dat verdictul în cazul lui Chivu

„Nerazzurri” și-au revenit după startul de sezon mai puțin convingător. Echipa lui Cristi Chivu a început să aduce victorii importante, atât în Serie A cât și în Champions League. După ce a fost analizat de o legendă a clubului, munca depusă de antrenorul român a fost comentată acum și de conducere.

Italienii au ținut încă o dată să îi mulțumească lui Simone Inzaghi, fostul antrenor al echipei, care și-a pus puternic amprenta în istoria lui Inter. Ulterior, președintele Giuseppe Marotta a spus că aducerea lui Chivu a fost o decizie excelentă, iar acest lucru se vede deja.

„Pentru a încheia capitolul privind sezonul trecut, aș dori, de asemenea, să-i mulțumesc lui Simone Inzaghi, care a lăsat o amprentă de neșters asupra istoriei clubului nostru.

Acum câteva luni, l-am primit cu entuziasm pe Cristian Chivu ca noul antrenor al primei echipe. Aceasta a fost o decizie inovatoare, aliniată cu concentrarea noastră pe inovație, dezvoltarea tinerilor talentați și menținerea strategiei de a întineri lotul.

Suntem încrezători că va conduce echipa cu pasiune. Din ceea ce am văzut de la începutul acestui sezon, mi se pare că a fost o alegere excelentă.

Echipa joacă din ce în ce mai bine de la fiecare meci și a acumulat trei victorii consecutive în ultimele trei meciuri de campionat. În plus, am început noul sezon din Champions League cu două victorii.

Aceste rezultate confirmă puterea și competitivitatea grupului și ne dau încredere suplimentară pentru restul sezonului”, a spus Giuseppe Marotta, citat de