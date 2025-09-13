S-au dat primele medalii la CM de la Tokyo! Evan Dunfee și Maria Perez au câștigat proba de 35 km marș

Canadianul Evan Dunfee și spaniola Maria Perez au câștigat, la masculin, respectiv feminin, proba de 35 km marș din deschiderea Campionatelor Mondiale de Atletism de la Tokyo, sâmbătă dimineață, cu timpi de 2h 28 min 22 sec, respectiv 2 h 39 min 01 sec, scrie AFP.

Din cauza temperaturilor ridicate, startul comun al cursei a fost amânat

Clasat pe locul patru la ultimele Campionate Mondiale de la Budapesta, din 2023, Dunfee i-a depășit pe brazilianul Caio Bonfim (2h 28 min 55 sec) și pe japonezul Hayato Katsuki (2 h 29 min 16 sec) pentru a-și adjudeca primul titlu de campion mondial. El a terminat pe locul trei în proba de 50 km marș de la Doha în 2019 (o probă care nu se mai organizează).

Fiind mai retras la începutul cursei, canadianul în vârstă de 34 de ani a recuperat treptat diferența, profitând în special de o penalizare aplicată ecuadorianului David Hurtado spre finalul cursei.

‘Este un vis devenit realitate. Am avut același antrenor de când aveam 10 ani, iar obiectivul meu de la început a fost să devin într-o zi campion mondial’, a spus Dunfee.

Câteva minute mai târziu, spaniola Maria Perez, dublă campioană mondială la cursele de 20 km și 35 km în 2023, a câștigat cursa feminină. Conducând cea mai mare parte a întrecerii, ea le-a depășit confortabil pe campioana olimpică din 2021, italianca Antonella Palmisano (2h 42 min 24 sec) și pe ecuadorianca Paula Milena Torres (2h 42 min 44sec).

‘Am luptat până la sfârșit, nu mai aveam energie’, a spus Perez. ‘Acum mă voi odihni pentru proba de 20 km (sâmbătă, 20 septembrie) pentru că vreau să fiu competitivă și pe această distanță’, a adăugat ea.

Din cauza temperaturilor ridicate, startul comun al cursei a fost amânat la ora 7:30 (ora locală), iar sportivii au pornit sub un cer noros și temperaturi acceptabile (în jur de 26 de grade), în ciuda umidității ridicate.