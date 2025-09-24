S-au pus în vânzare biletele pentru dubla naţionalei U20 din luna octombrie în compania Cehiei

Echipa naţională U20 a României, pregătită din acest sezon de Adrian Iencsi, va disputa primele meciuri din cadrul sezonului 2025-2026 al Elite League U20 în luna octombrie, în compania reprezentativei similare a Cehiei.

Programul meciurilor:

Vineri, 10 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Stadion „Concordia”, Chiajna

Luni, 13 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Centrul Naţional de Fotbal Buftea

De miercuri, 24 septembrie, pot fi cumpărate bilete pentru dubla naţionalei U20 în compania reprezentativei similare a Cehiei. Preţul unui tichet pentru un meci este de 10 lei. Biletele pot fi achiziţionate online de pe platforma bilete.frf.ro sau din aplicaţia Tricolorii. În cadrul unei comenzi pot fi cumpărat maximum 4 bilete, informează FRF.

De asemenea, bilete pot fi cumpărate şi fizic doar la primul meci, cel de la Chiajna, după următorul program:

Vineri, 10 octombrie, între 12:00-17:30;

În ceea ce priveşte meciul 2, cel organizat la Centrul Naţional de Fotbal Buftea, tichetele de access pot fi achiziţionate exclusive online.

Programul meciurilor pentru România U20 în sezonul curent:

10 octombrie 2025 – România – Cehia;

13 octombrie 2025 – România – Cehia;

14 noiembrie 2025 – Germania – România;

17 noiembrie 2025 – Portugalia – România;

27 martie 2026 – România – Polonia;

31 martie 2026 – Elveţia – România.

În sezonul trecut, sub comanda lui Costin Curelea, România U20 a încheiat competiţia pe locul 6, cu 7 puncte acumulate în 7 partide disputate.