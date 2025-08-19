S-au stabilit meciurile din play-off-ul Cupei României
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat marți, 19 august 2025, ora 12:34,
Cupa României Betano a ajuns în faza play-off-ului, în care debutează și echipele din Superligă. 32 de formații sunt implicate, iar marți, 19 august, s-au stabilit cele 16 dueluri din această fază, în cadrul tragerii la sorți organizate la Casa Fotbalului.
În urma tragerii la sorți efectuate la Casa Fotbalului s-au stabilit întâlnirile din faza play-off-ului Cupei României Betano:
- Farul Constanța – Corvinul Hunedoara
- FK Csikszereda – FC Voluntari
- Petrolul Ploiești – Poli Iași
- UTA – Steaua București
- FC Botoșani – Unirea Alba Iulia
- Metaloglobus – Câmpulung Muscel
- Unirea Slobozia – Sănătatea Servicii-Publice
- FC Argeș – Agricola Borcea
- Gloria Bistrița – CSO Băicoi
- CS Afumați – Sporting Liești
- Concordia Chiajna – Vulturii Fărcășești
- Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
- CSC Dumbrăvița – FC Bihor
- CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
- CS Dinamo București – SSU Politehnica Timișoara
- Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK