S-au stabilit meciurile din play-off-ul Cupei României

Cupa României Betano a ajuns în faza play-off-ului, în care debutează și echipele din Superligă. 32 de formații sunt implicate, iar marți, 19 august, s-au stabilit cele 16 dueluri din această fază, în cadrul tragerii la sorți organizate la Casa Fotbalului.

În urma tragerii la sorți efectuate la Casa Fotbalului s-au stabilit întâlnirile din faza play-off-ului Cupei României Betano: