S-au stabilit meciurile din play-off-ul Cupei României

Cupa României Betano a ajuns în faza play-off-ului, în care debutează și echipele din Superligă. 32 de formații sunt implicate, iar marți, 19 august, s-au stabilit cele 16 dueluri din această fază, în cadrul tragerii la sorți organizate la Casa Fotbalului.

În urma tragerii la sorți efectuate la Casa Fotbalului s-au stabilit întâlnirile din faza play-off-ului Cupei României Betano:

  • Farul Constanța – Corvinul Hunedoara
  • FK Csikszereda – FC Voluntari
  • Petrolul Ploiești – Poli Iași
  • UTA – Steaua București
  • FC Botoșani – Unirea Alba Iulia
  • Metaloglobus – Câmpulung Muscel
  • Unirea Slobozia – Sănătatea Servicii-Publice
  • FC Argeș – Agricola Borcea
  • Gloria Bistrița – CSO Băicoi
  • CS Afumați – Sporting Liești
  • Concordia Chiajna – Vulturii Fărcășești
  • Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
  • CSC Dumbrăvița – FC Bihor
  • CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
  • CS Dinamo București – SSU Politehnica Timișoara
  • Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK
