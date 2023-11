S-au tras la sorți grupele pentru Turneul Campionilor! Novak Djokovic este deținătorul trofeului

Duminică începe ultimul mare turneu de tenis al anului, Turneul Campionilor, deținătorul trofeului fiind sârbul Novak Djokovic.

Competiția are loc la Torino și se încheie pe 19 noiembrie. Tragerea la sorți a avut loc azi, iar liderul ATP Novak Djokovic a fost repartizat în Grupa Verde, alături de italianul Jannik Sinner (4 ATP, cs 4), grecul Stefanos Tsitsipas (6 ATP, cs 6) și danezul Holger Rune (10 ATP, cs 8).

The 2023 #NittoATPFinals singles & doubles groups are officially set. 🙌

Who are you picking to take home the 🏆 pic.twitter.com/mmNYi5NYwS

— ATP Tour (@atptour) November 9, 2023