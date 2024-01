„Să ne dăm deoparte, ca să câştige ‘Steaua’ campionatul?” Alex Mitriţă a răbufnit înainte de Universitatea Craiova – FCSB

Alex Mitriţă a răbufnit înainte de derby-ul Universitatea Craiova – FCSB, din etapa a 23-a a Ligii 1. Starul grupării din Bănie s-a descătuşat în momentul în care a fost întrebat despre cele 13 puncte care îi despart de liderul Ligii 1.

„Este o presiune în plus pentru că trebuie să acumulăm mai multe puncte, dar sper să fie un plus pentru noi acest lucru. Trebuie să ne concentrăm la fiecare meci, să nu ne gândim la diferenţa de puncte. Trebuie să luptăm până la capăt. Ce facem acum, să ne dăm deoparte, ca să câştige ‘Steaua’ campionatul? O victorie ne-ar debloca mental, ar schimba multe lucruri. Au un anumit număr de puncte în faţă, dar asta nu înseamnă că FCSB a câştigat campionatul.

Luptăm pentru acest obiectiv. Obiectivul nostru este să ne luptăm la campionat, fiecare echipă are un obiectiv. Sunt multe echipe care trebuie să joace contra lor şi vor avea meciuri grele şi pot pierde cu orice echipă„, a declarat Mitriţă.

„Ne aşteaptă un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună, care stă foarte bine atât ofensiv, cât şi defensiv. Eu vreau să ne dăm un restart şi sperăm că în meciul de duminică să arătăm o altă faţă şi să facem o figură frumoasă. Nu a fost o săptămână OK, venim după înfrângere, după nişte meciuri mai puţin bune. Trebuie să avem un restart şi trebuie să pornim de undeva. Eu cred că acesta trebuie să fie meciul în care să schimbăm totul, să avem o altă atitudine, să intrăm foarte concentraţi pe teren şi să luăm toate cele trei puncte. Trebuie să ne facem jocul nostru să nu mai repetăm greşelile din trecut„, a mai spus Mitriţă, potrivit agerpres.ro.