Sabalenka s-a retras de la China Open din cauza unei accidentări

„Îmi pare rău să anunţ că mă retrag din China Open în acest an, după ce am suferit o mică accidentare după US Open”, a declarat Sabalenka într-un comunicat dat publicităţii de organizatori. „Mă voi concentra să fiu 100% sănătoasă pentru restul anului…”

Coco Gauff este campioana en titre la China Open, care va avea loc la Centrul Naţional de Tenis din Beijing, în perioada 24 septembrie – 5 octombrie.