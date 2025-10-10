Sabalenka și Gauff s-au calificat în semifinale la Wuhan (WTA)

Jucătoarea de tenis Arina Sabalenka (Belarus), favorită principală, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari, după ce a învins-o pe kazaha Elena Rîbakina, cap de serie 8, cu 6-3, 6-3.

Sabalenka, campioana en titre, a ajuns la a 20-a sa victorie consecutivă la Wuhan și va juca în a 11-a ei semifinală din acest sezon cu americanca Jessica Pegula, cap de serie numărul 6, care a învins-o pe jucătoarea cehă Katerina Siniakova cu 2-6, 6-0, 6-3.

În semifinale a avansat și jucătoarea americană Coco Gauff, a treia favorită, care a întrecut-o pe germanca Laura Siegemund cu 6-3, 6-0 și o va avea ca viitoare adversară pe învingătoarea din partida dintre poloneza Iga Swiatek (a doua favorită) și italianca Jasmine Paolini (cap de serie numărul 7).