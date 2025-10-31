Sabalenka vrea să câştige primul său titlu WTA Finals. Cele mai bune jucătoare luptă pentru trofeu la Riad

Arina Sabalenka va încerca să-şi consolideze statutul de jucătoare numărul unu mondial câştigând primul său titlu WTA Finals la Riad, în cadrul turneului care începe sâmbătă, cu participarea tuturor celor patru campioane de Grand Slam ale anului într-o competiţie puternică.

Jucătoarea din Belarus a dat dovadă de constanţă în 2025 şi ajunge la turneul din 1-8 noiembrie după ce şi-a păstrat titlul la US Open în septembrie, după ce a terminat pe locul doi după Madison Keys la Australian Open şi Coco Gauff la Roland Garros.

Singura finală de Grand Slam la care nu a reuşit să ajungă a fost la Wimbledon, unde Iga Swiatek a învins-o pe Amanda Anisimova.

„Este mai uşor când te califici mai devreme în sezon, dar sunt foarte entuziasmată”, a declarat Sabalenka, care şi-a asigurat biletul pentru finala WTA în iulie. „Sincer, abia aştept să mă întorc. Iubesc locul acela, iubesc să joc acolo şi sper că anul acesta voi avea rezultate mai bune decât anul trecut.”

Grupele la simplu la Turneul Campioanelor:

Grupa Steffi Graf:

Arina Sabalenka

Coco Gauff

Jessica Pegula

Jasmine Paolini

Grupa Serena Williams:

Iga Swiatek

Amanda Anisimova

Elena Rîbakina

Madison Keys