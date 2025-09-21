Sabastian Sawe a câștigat maratonul de la Berlin cu un timp senzațional

Kenyanul Sabastian Sawe a câștigat maratonul de la Berlin, cu timpul de 2h02:15, obținând a treia sa victorie în tot atâtea curse disputate pe distanța de 42,195 km, după cele de la Valencia (decembrie 2024) și Londra (aprilie 2025).

La feminin s-a impus kenyenca Rosemary Wanjiru

Sewe, în vârstă de 30 de ani, a încercat să atace recordul mondial al compatriotului său Kelvin Kiptum (2h00:35), stabilit la Chicago în 2023, însă a eșuat în final la 1 min 41 sec de timpul lui Kiprum, decedat în februarie 2024, într-un accident rutier.

Recordul maratonului de la Berlin a rămas în continuare în posesia unui alt kenyan, Eliud Kipchoge, dublu campion olimpic (2016, 2021), cronometrat în 2h 01 min 09 sec în septembrie 2022.

La feminin, victoria a revenit kenyencei Rosemary Wanjiru, cu timpul de 2h 21 min 05 sec. Aceasta a devansat-o cu doar trei secunde pe etiopianca Dera Dida, ocupanta locului secund (2h 21 min 08 sec). Pe poziția a treia s-a clasat o altă reprezentantă a Etiopiei, Azmera Gebru, cronometrată în 2h 21 min 29 sec.