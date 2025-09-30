Sabău a fost mulțumit de fotbaliști

FC Universitatea Cluj și CFR și-au împărțit reprizele și punctele și au încheiat la egalitate, 2-2, luni seara, pe Cluj Arena.

La conferința de presă de la finalul meciului, antrenorul Universității a analizat desfășurarea acestui episod al derby-ului local.

”Nu sunt mulțumit de rezultat, chiar dacă pare un scor, până la urmă, echitabil, dar cred că am fi putut mai mult astăzi, dacă am fi jucat cum am jucat după gol. Am întors rezultatul și a doua repriză nu ne-am folosit acea superioritate de la mijlocul terenului, nu am mai ținut de minge, nu ne-am arătat la joc. A intervenit teama, fundașii laterali foarte puțin au reușit să împingă jocul. Prima repriză au făcut-o foarte bine, dar a doua repriză foarte puțin am reușit să ajungem în zonele laterale și să folosim cei doi atacanți. Una peste alta, nu am ce să le reproșez din punct de vedere al ambiției, al dorinței de a se lupta de la egal la egal cu un adversar mult peste noi ca valoare. Nu te poți compara cu o echipă cu atâta experiență, cu jucători în care s-a investit atât de mult și tu ai jucat în multe momente din meci poate chiar mai bine, mă refer aici după primul gol.

E posibil (să fi căzut fizic a doua repriză-n.n.), pentru că dacă nu mai ții de minge, nu te demarci, nu ai curajul să accelerezi pe un spațiu liber și te mulțumești doar să joci în spate și în lateral, e clar că e și o problemă fizică. Când am ajuns a doua repriză, foarte puțin, cu fundașii laterali, nu am găsit soluțiile bune sau o centrare bună. Acesta e motivul pentru care am jucat în 4-3-1-2. Cu CFR nu ai cum să te impui dacă nu înscrii, pentru că ea va înscrie și atunci am preferat să joc cu doi atacanți, chiar dacă l-am folosit pe Nistor la mijloc și pe Omar în spatele vârfului, iar el e încă departe de așteptările noastre, ca ritm. Trebuie și el să fie ajutat foarte mult. În momentul de față, nu ne ajută el, noi trebuie să-l ajutăm să-și intre în formă. Nu știu dacă a jucat trei minute campionatul acesta și atunci și el a venit cu o pregătire foarte precară, nu are ritm”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.