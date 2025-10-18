Sabău, aproape de plecarea de la ”U” Cluj? Antrenorul a lăsat un mesaj interpretabil: ”S-au întâmplat multe lucruri încă din vară!”

Echipa FC Botoşani a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 13-a din Superligă.

La finalul meciului, Neluțu Sabău a oferit mai multe declarații.

Antrenorul a fost întrebat despre o posibilă plecare de la echipa din Ardeal.

”La cum am arătat, nu e greu de digerat. E o înfrângere normală pentru că am fost dominați la toate capitolele, nu am avut curajul de a juca. Se vede că suntem o echipă stoarsă, fără vlagă, care nu poate fi motivată în momentul de față. Cauzele sunt foarte multe. Nu sunt pregătit să spun tot ce simt eu și realitatea din interior.

Mă rezum să spun ce se vede de la televizor, din tribună. Suntem o echipă fără vlagă. Nu poți să dai o pasă la un coleg, să faci un dribling. Ai mingea și îi pui de două-trei ori pe contraatac. Sunt multe chestiuni pe care tu, ca antrenor, trebuie să ți le asumi. Tu lucrezi cu ei.

S-au întâmplat multe lucruri încă din vară. E o situație foarte grea pentru mine ca antrenor. Nu știu ce simt jucătorii, dar știu ce simt fanii. După un an impecabil, să ajungi să arăți așa cum arăți.

(N.r. – dacă își va da demisia) Vedem. Vedem după ce termin interviul. Încă sunt antrenorul echipei.

Așa s-a întâmplat anul trecut, jucători dați afară de alte echipe jucau foarte bine la U Cluj. Am stat 18 etape pe primul loc. Mulți își puneau semne de întrebare de ce joacă așa bine la U Cluj și la fostele echipe erau pe bancă. Au plecat jucători importanți, s-a făcut prost tot ce s-a făcut în vară. Se vede clar. Nu putem spune altceva decât ce se vede. Nu se leagă jucătorii între ei, nu se simt bine. Nu există un grup care să ducă la performanță, asta se vede în teren.

Nu ai cum să dai gol, nu ai cum când ești în fața porții să nu fi concentrat. Arătăm total diferit. Eu sunt același. Am curajul să le cer scuze când greșesc. Încerc să mă corectez, să ajut pe toată lumea și poate aici am greșit că am încercat să îi mulțumesc pe toți. Am făcut schimbări doar ca să ajut anumiți jucători, dar în meseria asta trebuie să fi diferit pentru că unii iau ca o slăbiciune asta.”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

FC Botoşani s-a impus cu 2-0 la Cluj şi este lider cu 28 de puncte, în timp ce Universitatea rămâne fără victorie pe teren propriu în acest sezon şi se află pe locul 10, cu 14 puncte.