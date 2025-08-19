Sabău, laude pentru fotbaliști

FC Universitatea Cluj a obținut, luni seara, la Ovidiu, a doua victorie a sezonului, după ce a trecut cu 1-0 de Farul Constanța, grație reușitei lui Dino Mikanovic din minutul 4, se arată pe site-ul oficial al echipei.

La conferința de presă de la finalul partidei, Ioan Ovidiu Sabău a pus victoria pe seama atitudinii „studenților” și a analizat duelul de la malul mării.

„Pentru început, vreau să-i felicit pe jucători pentru spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă. Jucând atâta timp în inferioritate numerică, ai nevoie de caracter, ai nevoie de dorință mare de a realiza ceva. Este victoria lor și vreau să-i felicit.

Am reușit de data aceasta, după săptămâni grele, pentru că am pierdut puncte în ultimele minute. Am condus, am controlat și spre final, în majoritatea jocurilor, am pierdut puncte importante. Astăzi, am ajuns destul de bine ca formă, ca intensitate, ca poftă de fotbal. Am reușit să facem și o acțiune superbă, am și înscris, iar din momentul din care jucătorul nostru a fost eliminat, aveam nevoie de o disciplină tactică, de jucători care să se sacrifice pentru echipă, să nu greșim decisiv și când puteam, așa cum am mai avut posibilitatea, să plecăm pe contraatac sau să surprindem la o fază fixă.

Asta poți să faci când întâlnești în deplasare un adversar care joacă, are jucători tehnici. Am reușit să blocăm, și portarul (Iustin Chirliă-n.n.) a fost la locul și momentul potrivit. E o victorie foarte importantă pentru mine, dar și pentru jucători, pentru că poți intra în criză. Crezi că nimic nu se face bine, îți pierzi încrederea, iar noi nu avem nevoie de așa ceva, pentru că într-adevăr se lucrează bine, sunt jucători preocupați, ambițioși. Astăzi am reușit să-i aduc la o formă bună din punct de vedere fizic și mental, au fost ce trebuie.”