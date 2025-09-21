Sabău nu s-a mai abținut la adresa jucătorilor

FC Universitatea Cluj a pierdut cu 0-1 meciul cu FC Argeș, disputat sâmbătă seara la Mioveni.

La conferința de presă de la finalul partidei, Ioan Ovidiu Sabău a identificat principalele probleme ale echipei, potrivit site-ului oficial al ardelenilor.

„În foarte multe momente am văzut multă teamă, multă frică la jucători, din păcate pentru obiectivele pe care ni le-am propus. Ne e foarte greu să înscriem, ne e foarte greu să ne creăm ocazii clare în preajma careului. Nu îi văd pe acei jucători care să fie capabili să scoată un om din joc, să intre în combinații foarte rapide. Ajungem acolo și pasăm responsabilitatea de la unul la celălalt fără să avem tupeul de a finaliza. Am avut foarte multe cornere, lovituri libere, dar am fost ineficienți. Fotbalul se joacă pe goluri”, a declarat Sabău

Tehnicianul Universității a vorbit și despre impactul eliminării lui Ovidiu Bic din minutul 58 asupra desfășurării jocului.

„Dacă nu ar fi venit acea eliminare, probabil era un meci care mergea spre un 0-0, dar Bic a luat acele decizii. A luat două galbene în cinci minute, iar la experiența lui nu ai voie să faci astfel de greșeli. Eu zic că nu ai voie să le faci, dar anumiți jucători le fac, când nu sunt conectați și nu înțeleg ce înseamnă momentul respectiv. A luat al doilea galben și s-a terminat. Am dat încredere adversarului, iar apoi am mai încercat să găsim soluții și a venit acea execuție a lui Bettaieb, care a scris istoria acestui joc”, a mai spus principalul „studenților”.