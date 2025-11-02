Sabău nu se ferește de cuvinte la două săptămâni după plecarea de la U Cluj: „Echipa avea nevoie de altcineva”

Echipa U Cluj anunţa, pe 18 octombrie, printr-un comunicat postat pe pagina oficială de FB a grupării, că antrenorul Ioan Ovidiu Sabău şi-a reziliat contractul.

„Am simțit că nu mă pot lupta la podium”, a recunoscut el

La scurt timp, Cristiano Bergodi, câştigător a patru trofee în fotbalul românesc, a semnat un contract ce se întinde până în 2027.

„Au fost 3 ani destul de importanți pentru mine la U Cluj, cu niște realizări deosebite. Eu am simțit încă din vară că era nevoie de altceva. De o altă abordare și alt stil de a comunica, aici mă refer cu jucătorii. Intervine o automulțumire. Eu am simțit că echipa avea nevoie de altcineva să conducă diferit. Nu e vorba de pregătire, de valoare, ci e vorba că sunt anumite lucruri care pot fi întoarse de altcineva.

Se întâmplă, ca și în viață, când lucrurile pur și simplu nu mai funcționează. Eu voiam altceva, alte obiective. Am făcut o muncă de 3 ani numai de jos. Eu voiam să mă bat la primele 3 locuri și am crezut că nu e suficient. Am vrut să le dau altceva fanilor. Apoi, m-am încărcat negativ și nu am mai reușit să le transmit ce trebuie jucătorilor.

Asta a fost, nu alte lucruri. Pur și simplu eu am pus o presiune nerealistă pe conducere, jucători, dar și pe mine. Eu am simțit că fanii noștri merită mai mult. Am simțit că e momentul să trecem la nivelul următor.

Ulterior, după ce s-a întâmplat în vară eu am simțit că nu mă pot lupta la podium. Ăsta a fost motivul pentru care am vrut să plec, am pus o presiune prea mare pe mine. Trebuie să accepți că un club are anumite limite financiare. Eu am fost un pic pisălog, nemulțumit și am pretins ceva ce nu se putea. S-a produs apoi o stare așa… Au apărut și alte povești, dar nu s-a întâmplat nimic.

Le port un respect foarte mare celor de acolo, în primul rând fanilor. Fără ei nu s-ar fi realizat nimic, nu se înființa echipa în Liga 4. Ei sunt motorul acestui club, este incredibil ce au putut să facă. Asta m-a obligat pe mine să nu cobor nivelul”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, pentru digisport.ro.