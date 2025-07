Sabău rămâne optimist, după egalul cu UTA

FC Universitatea Cluj a obținut un punct din partida cu UTA Arad, disputată sâmbătă pe Cluj Arena și încheiată cu scorul de 1-1, se arată pe site-ul oficial al celor de la ”U” Cluj.

La conferința de presă de la finalul meciului, Ioan Ovidiu Sabău a făcut o „rafiografie” a jocului și a punctat aspectul pe care jucătorii săi trebuie să-l îmbunătățească.

”Am întârziat, am fost greoi la ultima pasă, la luat decizii. Soluția cea mai bună nu am ales-o, ci pe cea mai puțin bună. A venit acea ocazie (a lui Dan Nistor, la 0-0-n.n.), tot noi aveam mingea, am gestionat greșit posesia și au reușit să înscrie.

Mulți jucători sunt încă sub nivelul lor, chiar dacă am dominat, chiar dacă am fost mai buni, nu se pune problema, dar nu e suficient. Mulți dintre jucători au arătat total diferit. Au toată susținerea, încrederea mea, mesajul transmis a fost foarte clar și în vestiar. Aici nu e glumă, nu e joacă, trebuie să fim bărbați, nu să fim copii și să ne supărăm. Când e bine, trebuie să îi laud, să îi susțin și să îi sprijin. Când lucrurile merg prost și nu arătăm cum trebuie, le spun jucătorilor. Sunt aici să găsesc soluții, dar îi vreau bărbați în teren, când intră. Ceea ce arată în teren e oglinda lor, prin asta arată ce sunt cu adevărat. Când intrăm acolo, în frunte cu mine, ca antrenor și ei, ca jucători, trebuie să fim mult mai implicați”, a analizat tehnicianul „studenților”.