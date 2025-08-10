Sabău și-a criticat dur elevii, după al patrulea meci fără victorie în Superliga: „Au intrat cu «aere» de vedete, superficiali”

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul Universității Cluj, s-a declarat profund dezamăgit de evoluția echipei sale în remiza cu Petrolul (1-1), disputată sâmbătă seara. La finalul meciului, Sabău a avut un discurs incisiv la flash-interviu, criticând jucătorii, în special pe cei intrați de pe banca de rezerve, acuzându-i de lipsă de atitudine și implicare.

„Se vede după față că nu sunt satisfăcut. În prima repriză am jucat bine, am avut situații prin care puteam face 2-0, situații clare în careu, a ajuns mingea, dar nu am avut dorința suficientă să atacăm, să ne dorim să înscriem.

După pauză, anumiți jucători au scăzut ca ritm, ca intensitate, destul de lenți, previzibili, multe mingi pierdute. Am făcut schimbările… pot spune că am fost total neinspirat. Și sistemul de joc, jucătorii de pe margine, din păcate, nu au ajutat cu absolut nimic echipa.

E trist să vorbești despre jucătorii pe care tu îi antrenezi, să spui așa ceva. Dar e rușinos să intre și să nu poată alerga, să se bată pentru fiecare minge, să își ajute colegii.

Poate sunt supărați, ei au câștigat multe campionate și nu acceptă să intre de pe bancă (n.r. – ironic). Au intrat cu «aere» de vedete, superficiali, nu au înțeles rolul pe care îl au, cât de important e atunci când intră să își ajute colegii. Au intrat foarte, foarte slab.

Din păcate, nu a funcționat absolut nimic și chiar am riscat. Sigur, puteam face 2-0 la ocazia lui Lukic. A avut acel moment în care a ezitat, crezând că este ofsaid, dar te duci până în poartă. A luat o decizie neinspirată.”, a declarat Sabău, conform primasport.ro.

Tehnicianul ardelenilor a subliniat că echipa sa a lăsat impresia unei formații mediocre, fără implicare și determinare, sugerând că jucătorii ar trebui să-și analizeze prestațiile și să învețe din greșeli:

„A fost un meci de luptă. Nu se leagă multe, mentalitate de echipă mediocră, care se luptă undeva la ultimele locuri. Cam senzația asta o dăm, lăsăm impresia asta, ce să ascundem? Lipsă de implicare, de dorință de a realiza mai mult, de a fi mai sus.

Să știi că ai drepturi, dar și obligații. Eu mă raportez la ce am fost eu ca jucător, implicarea mea, nu cedam în niciun moment, nu acceptam să joc slab. Mă raportez la mine și compar. Dar e diferență, nu ai cum să compari, poate greșesc eu.

Era logic să arătăm mai bine. Dar per total nu arătăm bine absolut deloc. Depinde de mine, de ceea ce știu să fac, încerc să găsesc soluții. Suntem o echipă și jucătorii trebuie să își facă partea, să meargă acasă și să își analizeze prestația, să nu fie o oarecare indiferență.

Cred că ar trebui să își analizeze prestațiile, evoluțiile. Contează mult atunci când te prezinți în fața fanilor să stai cu pieptul în față, nu cu capul plecat.

Dar noi nu ne descurcăm bine din toate punctele de vedere. E un joc de fotbal, sperăm că va fi mai bine după ce ne vom întoarce acasă”, și-a încheiat Sabău discursul.