Sabău vrea cele 3 puncte cu Farul

FC Universitatea Cluj se deplasează la malul mării și o va înfrunta pe Farul Constanța luni seara, de la ora 21:30, în încheierea etapei a 6-a din Superliga, se arată pe site-ul oficial al echipei.

Vineri, în cadrul conferinței de presă, antrenorul echipei noastre, Ioan Ovidiu Sabău, a făcut „portretul” constănțenilor din acest început de stagiune.

”Au surprins prin atitudinea lor, starea lor de spirit, au o bună organizare, jucătorii aleargă, sunt foarte umili, harnici în teren, atenți la detalii, iar în momentul de față aici se face diferența. Farul e o echipă care are entuziasm, e bine organizată. Toți jucătorii aleargă, toți sunt implicați, concentrați, nu vezi jucători care să fie epuizați. Sunt o echipă harnică, la fel cum arată și UTA. Seamănă foarte mult cele două echipe ca stare de spirit. Noi vrem să câștigăm, să facem puncte, pentru că victoriile aduc entuziasm, încredere, lumea e mulțumită. Avem nevoie de victorie și de puncte, să ne revenim și să recăpătăm respectul fanilor noștri, să aducem lumea la stadion”, a spus Sabău.

Antrenorul Universității a explicat perioada mai nefastă a echipei noastre, dar e încrezător că elevii săi vor încheia seria evoluțiilor și a rezultatelor mai puțin reușite.

”Nu mai pot să mă tot întorc la ce s-a întâmplat de când a început pregătirea, pentru că nu are rost să reamintesc de ce am ajuns în această situație. E o situație neplăcută, nu arătăm bine ca stare de spirit, nu suntem suficient de implicați din punct de vedere emoțional și fizic. Ar fi trebuit să arătăm mai bine după atâtea jocuri. Toată săptămâna am încercat să analizăm situația, realitatea lucrurilor și să reacționăm cu toții. Nu vine nimeni să ne rezolve problemele noastre. Când lucrurile nu merg, trebuie să ne asumăm. Când lucrurile nu funcționează, repet, atunci se vede cine ești tu cu adevărat, atunci se vede caracterul omului. Este familia noastră, echipa noastră, ne identificăm cu această echipă și fiecare trb să înțeleagă că răspunde de ceea ce face.

Cred că încet-încet putem să ne pregătim normal, toți jucătorii să ajungă la un nivel bun și ar trebui să arătăm mult mai bine. La asta mă aștept din partea jucătorilor. Noi am ridicat așteptările, iar lumea nu mai acceptă ca „U” să nu fie în play-off, nu mai acceptă să nu vadă atitudine și implicare. Să nu uităm că în singur meci am jucat acasă, am avut probleme legate de accidentări, improvizații, am pierdut partide în ultimele minute. Au fost însă și momente bune, alternate cu momente în care nu am mai avut ritm și capacitatea, forță să luptăm. Dacă noi conștientizăm că aici trebuie să lucrăm mai mult, să ne recăpătăm foamea de performanță, să îți pese de tine ca jucător și să te resetezi, eu cred că echipa are potențial și ne putem reveni. Jucătorii va trebui să fie mult mai atenți atunci când intră în teren, să fie capabili să lupte pentru fiecare minge”, a mai declarat principalul lui „U”.