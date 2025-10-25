Sabrina Voinea a căzut de pe bârnă şi s-a clasat pe locul 7, la Campionatul Mondial din Indonezia
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 25 octombrie 2025, ora 12:22,
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul 7, sâmbătă, în finală la bârnă, la Campionatul Mondial din Indonezia, după ce a căzut de pe aparat. Sportiva tricoloră va mai concura în finală la sol, alături de Denisa Golgotă, notează news.ro.
Sabrina Maneca-Voinea a fost notată cu 12.533, după ce în calificări obţinea 13.833. Pe podium au urcat Qingying Zhang (China, 15.166), Kaylia Nemour (Algeria, 14.300) şi Aiko Sugihara (Japonia, 14.166).
Tot sâmbătă, Sabrina Maneca-Voinea şi Denisa Golgotă vor evolua în finală la sol. În calificări au fost notate cu 13.666, respectiv 13.333.
La CM din Indonezia, România a fost reprezentată doar în competiţia feminină, însă Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu nu au trecut de calificări.