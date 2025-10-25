Sabrina Voinea a căzut de pe bârnă şi s-a clasat pe locul 7, la Campionatul Mondial din Indonezia

Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul 7, sâmbătă, în finală la bârnă, la Campionatul Mondial din Indonezia, după ce a căzut de pe aparat. Sportiva tricoloră va mai concura în finală la sol, alături de Denisa Golgotă, notează news.ro.