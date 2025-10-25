Sabrina Voinea, la un pas de podium la CM de gimnastică! Fanii, revoltați după ce românca a ratat medalia la sol: „Jefuită din nou!”

Sabrina Maneca-Voinea a avut parte de o nouă dezamăgire la Campionatul Mondial de gimnastică din Indonezia, unde a încheiat pe locul 4 în finala de la sol, la doar o sutime de podium.

Gimnasta româncă a fost notată cu 13.466, aceeași notă ca britanica Abigail Martin, însă diferenta s-a făcut la execuție, unde Martin a avut un punctaj superior, adjudecându-și astfel bronzul. Podiumul a fost completat de Aiko Sugihara (Japonia, 13.833, aur) și Ruby Evans (Marea Britanie, 13.666, argint).​

Imediat după anunțarea rezultatelor, rețelele sociale au fost inundate de mesaje din partea fanilor și susținătorilor Sabrinei Voinea, care consideră că sportiva a fost nedreptățită: „Sabrina Voinea, jefuită din nou. E clar că merita cel puțin medalia de argint” sau „Este imposibil așa ceva! Sabrina merita măcar bronzul”. Mulți au pus sub semnul întrebării corectitudinea arbitrajului și au remarcat că la calificări Sabrina ocupase primul loc, cu 13.666 puncte.​

Vizibil afectată după anunțarea notei finale, Sabrina s-a uitat dezamăgită spre mama ei, care îi este și antrenoare, și a părut lovită de o nouă decizie controversată, așa cum s-a întâmplat și la ediția precedentă a Jocurilor Olimpice. Chiar dacă ratarea medaliei este dureroasă, performanța rămâne una remarcabilă, Sabrina reușind să se califice în două finale la Mondialul din Indonezia.