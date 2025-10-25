Sabrina Voinea, locul 4 şi Denisa Golgotă, pe locul 7, la sol, la CM din Indonezia. România, fără medalie

Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat, sâmbătă, pe locul 4, iar Denisa Golgotă pe locul 7, în finală la sol, la CM din Indonezia. România a încheiat fără medalie, notează news.ro.

Sabrina Maneca-Voinea a fost notată cu 13.466, după ce în calificări se clasa pe primul loc, cu 13.666. Pe podium au urcat Aiko Sugihara (Japonia, 13.833), Ruby Evans (Marea Britanie, 13.666) şi Abigail Martin (Marea Britanie, 13.466, cu notă mai mare la execuţie decât Sabrina Maneca-Voinea).