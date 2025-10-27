Şah: Fostul campion mondial Vladimir Kramnik depune plângere pentru ameninţări online după moartea lui Daniel Naroditsky

Fostul campion mondial la şah Vladimir Kramnik a solicitat autorităţilor elveţiene să investigheze mesajele ameninţătoare postate online după moartea marelui maestru american Daniel Naroditsky, potrivit unei copii a documentului consultat duminică de Reuters.

Kramnik, care a ridicat semne de întrebare cu privire la posibile fraude comise de Naroditsky şi alţi jucători anul trecut, se confruntă cu proceduri disciplinare pentru atacurile publice la adresa americanului, un popular streamer şi comentator care a murit la începutul acestei luni, la vârsta de 29 de ani. Cauza morţii sale nu a fost dezvăluită.

Într-o plângere de nouă pagini depusă la procuratura din Geneva pe 25 octombrie, Kramnik a declarat că el şi familia sa au primit „sute de mesaje private şi comentarii publice terifiante” pe reţelele de socializare, multe dintre ele cerând moartea sa sau îndemnându-l să se sinucidă.

El a primit, de asemenea, ameninţări cu moartea prin e-mail, consultate şi de Reuters.

În plângerea depusă, marele maestru de origine rusă, care locuia în Elveţia de mai mulţi ani, a solicitat deschiderea unei anchete cu privire la mesajele ameninţătoare şi a cerut, de asemenea, protecţia poliţiei.

Plângerea nu menţionează niciun suspect, dar citează numeroase mesaje ameninţătoare şi jignitoare postate pe X începând cu 19 octombrie, ziua în care Naroditsky a fost găsit mort în Carolina de Nord.

Moartea lui Naroditsky a provocat o val de tristeţe şi o revizuire etică din partea Federaţiei Internaţionale de Şah (FIDE) asupra campaniei online de câteva luni a lui Kramnik, care sugera că jucătorii de top, inclusiv Naroditsky, trişau în timpul evenimentelor de pe internet.

Numele lui Naroditsky apărea pe o listă publicată de Kramnik anul trecut, cu jucătorii care prezentau rate neobişnuit de scăzute de greşeli în ultimele secunde ale jocurilor online.

Kramnik a negat că l-ar fi acuzat personal pe Naroditsky de trişare, afirmând că remarca sa era o „întrebare justificată” bazată pe analize statistice.

Datele pe care le-a citat provin din competiţia Titled Tuesday organizată anul trecut pe platforma chess.com – un eveniment online bi-săptămânal rezervat jucătorilor titraţi – pe care Kramnik l-a numit în mod ironic „Cheating Tuesday” (Marţea trişării).

În ultima sa transmisiune pe Twitch, din 17 octombrie, Naroditsky, care a terminat pe locul nouă în campionatul mondial de blitz, a vorbit despre „efectul persistent” al acuzaţiilor lui Kramnik. Naroditsky a negat orice faptă ilegală.

În plângerea sa adresată procurorilor, Kramnik a afirmat că titlurile din presă care îl leagă de moartea lui Naroditsky „mi-au lezat profund onoarea”.

FIDE a refuzat să comenteze plângerea lui Kramnik când a fost contactată de Reuters duminică.

Jucători de top, printre care numărul unu mondial Magnus Carlsen şi Hikaru Nakamura, au condamnat public insinuările repetate ale lui Kramnik la adresa colegilor săi concurenţi.

Kramnik, campion mondial între 2000 şi 2007, a declarat că continuă să susţină şahul „etic şi corect” şi a denunţat campania online împotriva sa ca fiind „fără precedent în violenţa sa”.