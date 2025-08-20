Salariu mamut pentru Mamadou Thiam. Suma impresionantă pusă pe masă de Gigi Becali

Gigi Becali i-a pregătit un salariu uriaș lui Mamadou Thiam, noul atacant al FCSB-ului, care a ajuns la o înțelegere cu patronul campioanei și va semna un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani. Becali a plătit 50.000 de euro în schimbul transferului său, plus cedarea definitivă a lui Andrei Gheorghiță către U Cluj.

Mamadou Thiam va primi un salariu lunar de 25.000 de euro, însumând un total de 300.000 de euro pe sezon, suma fiind egală cu cea încasată de jucători importanți precum Darius Olaru, Daniel Bîrligea și Denis Alibec, conform digisport.ro. Cel mai bine plătit fotbalist de la FCSB rămâne Florin Tănase, cu un salariu anual de 360.000 de euro.

Transferul a fost confirmat oficial de Gigi Becali înaintea meciului decisiv din play-off-ul Europa League împotriva lui Aberdeen. De asemenea, Andrei Gheorghiță va fi cedat definitiv către U Cluj, după ce inițial fusese împrumutat pentru un sezon la echipa clujeană.