Samara și Szocs se opresc în sferturile probei de dublu la China Smash 2025

Elizabeta Samara și Bernadette Szőcs s-au oprit în sferturile de finală la China Smash 2025.

Perechea românească, cap de serie numărul 7, a fost eliminată de favoritele 4, chinezoaicele Chen Xingtong și Qian Tianyi, ocupantele locului 7 mondial.

Samara și Szőcs au pierdut cu 0-3, după un meci controlat de adversare, scorurile pe seturi fiind 5-11, 4-11, 7-11.

În turul precedent, tricolorele reușiseră să producă surpriza, trecând cu 3-1 de cuplul Prithika Pavade (Franța) – Adriana Diaz (Puerto Rico).