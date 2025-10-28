Samuel Asamoah, fost jucător la FC U Craiova, are șanse să revină pe gazon, deși s-a accidentat grav la gât

Jucătorul togolez al echipei chineze Guangxi Pingguo, poate spera să revină pe teren.

A fost împins cu brutalitate în spate de un adversar care venea în viteză

El ce şi-a fracturat gâtul într-un meci, lovindu-se de un panou publicitar, o accidentare care iniţial a stârnit temeri de paraplegie, au anunţat clubul său şi un apropiat.

Mijlocaşul internaţional în vârstă de 31 de ani s-a lovit brutal cu capul de un panou aflat la câţiva metri de linia de fund pe 5 octombrie, în timpul unui meci din campionatul chinez de divizia a doua, disputat pe teren propriu la Pingguo (sud).

În timp ce încerca să protejeze mingea, a fost împins cu brutalitate în spate de un adversar care venea în viteză.

Clubul a raportat fracturi ale mai multor vertebre cervicale, blocaj vertebral şi compresie nervoasă, pe baza diagnosticului medical. De asemenea, a menţionat riscul unei paraplegii severe. Contrar tuturor aşteptărilor, jucătorul a început să meargă din nou.

Asamoah face exerciţii de bază pentru a-şi recăpăta forţa

Un videoclip postat pe reţelele sociale şi transmis AFP de către club îl arată mergând fără efort într-un magazin de fructe şi legume.

„Îi mulţumesc mereu lui Dumnezeu pentru darul vieţii pe care mi l-a făcut”, spune jucătorul, cu un guler cervical în jurul gâtului.

„Se simte bine” şi „îşi revine”, a declarat o persoană apropiată jucătorului, asigurând că acesta „va putea juca din nou în mod normal în două luni”.

Clubul, mai prudent, prevede revenirea sa în „3 până la 6 luni”, potrivit unui reprezentant al echipei care a dorit să rămână anonim. „În prezent, el face exerciţii de bază pentru a-şi recăpăta forţa”, a spus acesta.