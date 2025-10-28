Samuel Asamoah, fost jucător la FC U Craiova, are șanse să revină pe gazon, deși s-a accidentat grav la gât
Jucătorul togolez al echipei chineze Guangxi Pingguo, poate spera să revină pe teren.
A fost împins cu brutalitate în spate de un adversar care venea în viteză
El ce şi-a fracturat gâtul într-un meci, lovindu-se de un panou publicitar, o accidentare care iniţial a stârnit temeri de paraplegie, au anunţat clubul său şi un apropiat.
Mijlocaşul internaţional în vârstă de 31 de ani s-a lovit brutal cu capul de un panou aflat la câţiva metri de linia de fund pe 5 octombrie, în timpul unui meci din campionatul chinez de divizia a doua, disputat pe teren propriu la Pingguo (sud).
În timp ce încerca să protejeze mingea, a fost împins cu brutalitate în spate de un adversar care venea în viteză.
Clubul a raportat fracturi ale mai multor vertebre cervicale, blocaj vertebral şi compresie nervoasă, pe baza diagnosticului medical. De asemenea, a menţionat riscul unei paraplegii severe. Contrar tuturor aşteptărilor, jucătorul a început să meargă din nou.
Asamoah face exerciţii de bază pentru a-şi recăpăta forţa
Un videoclip postat pe reţelele sociale şi transmis AFP de către club îl arată mergând fără efort într-un magazin de fructe şi legume.
„Îi mulţumesc mereu lui Dumnezeu pentru darul vieţii pe care mi l-a făcut”, spune jucătorul, cu un guler cervical în jurul gâtului.
„Se simte bine” şi „îşi revine”, a declarat o persoană apropiată jucătorului, asigurând că acesta „va putea juca din nou în mod normal în două luni”.
Clubul, mai prudent, prevede revenirea sa în „3 până la 6 luni”, potrivit unui reprezentant al echipei care a dorit să rămână anonim. „În prezent, el face exerciţii de bază pentru a-şi recăpăta forţa”, a spus acesta.