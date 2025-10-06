Samuel Asamoah, fotbalist care a trecut pe la FCU Craiova 1948, riscă să rămână paralizat din cauza unei accidentări grave
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat luni, 06 octombrie 2025, ora 19:07,
Fostul jucător al echipei FCU Craiova 1948, togolezul Samuel Asamoah, în vârstă de 31 de ani, a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci din Liga Chineză.
Sami a suferit o leziune puternică în zona cervicală ce i-a afectat măduva spinării şi riscă să rămână paralizat, a anunţat clubul craiovean.
Fotbalistul s-a accidentat la meciul pierdut de echipa sa Guangxi Pingguo Haliao, scor 0-2, cu Chongqing Tongliang Dragon.
Asamoah a evoluat la craioveni în perioada 2021/2024.
„Suntem alături de tine, Sami! Fostul nostru jucător, Samuel Asamoah, a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci din Liga Chineză. Sami a suferit o leziune puternică în zona cervicală ce i-a afectat măduva spinării și riscă să rămână paralizat.
FCU 1948 îi dorește însănătoșire grabnică!”, a transmis FCU Craiova 1948.