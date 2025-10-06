Samuel Asamoah, fotbalist care a trecut pe la FCU Craiova 1948, riscă să rămână paralizat din cauza unei accidentări grave

Fostul jucător al echipei FCU Craiova 1948, togolezul Samuel Asamoah, în vârstă de 31 de ani, a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci din Liga Chineză.

Sami a suferit o leziune puternică în zona cervicală ce i-a afectat măduva spinării şi riscă să rămână paralizat, a anunţat clubul craiovean.

Fotbalistul s-a accidentat la meciul pierdut de echipa sa Guangxi Pingguo Haliao, scor 0-2, cu Chongqing Tongliang Dragon. Asamoah a evoluat la craioveni în perioada 2021/2024.