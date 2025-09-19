Samuel Teles își întâlnește fosta echipă: „Cu Oțelul e un meci special pentru mine, dar suntem pregătiți să câștigăm”

Echipa Universitatea Craiova întâlnește Oțelul, sâmbătă, de la ora 21:00, pe Stadionul Oțelul din Galați, în etapa a 10-a a Superligii.

„Avem încredere, pentru că suntem pe primul loc al clasamentului”, spune jucătorul

Fotbalistul Samuel Teles a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că meciul cu Oțelul Galați, fosta sa formație, este unul special, dar a precizat că el și actualii colegi de la Universitatea Craiova sunt pregătiți să câștige toate cele trei puncte.

‘Am fost la Oțelul Galați și știu cât de puternică este această echipă, în special la meciurile de acasă. Ne-am antrenat bine, dar știm că nu va fi un meci ușor. Cred totuși că suntem pregătiți să câștigăm toate cele trei puncte.

Într-un fel este un meci special pentru mine, pentru că întâlnesc fosta mea echipă. Am rămas în relații bune cu toți cei de la Oțelul Galați. Așa că întotdeauna e special să revii unde ai jucat, să simți din nou atmosfera și să vezi suporterii.

În același timp, noi mergem la Galați cu misiunea noastră, aceea de a câștiga partida. Avem avantajele noastre și vom încerca să obținem toate cele trei puncte’, a spus mijlocașul portughez.

‘Va fi greu și prin prisma echipei lor, dar și prin prisma atmosferei create de suporterii gălățeni. Oțelul are un public care susține echipa, dar, în același timp, cei care joacă sunt jucătorii.

Noi suntem motivați, avem încredere, pentru că suntem pe primul loc al clasamentului, dar chiar și așa cred că trebuie să fim atenți și să jucăm cu maximum de concentrare pentru a reuși să ne impunem acolo’, a adăugat Samuel Teles.