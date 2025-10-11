Samuel Umtiti vrea să devină antrenor, deși știe că nu-i va fi ușor: „Faptul că eşti jucător nu te face automat un bun tehnician!

Samuel Umtiti a fost omagiat pe Parc des Princes înaintea meciului din preliminariile Cupei Mondiale, dintre Franţa şi Azerbaidjan.

Fostul fundaş s-a retras din activitate pe 15 septembrie

„Mă gândesc mult la meseria de antrenor, la transmiterea cunoştinţelor… Vreau să am responsabilităţi, dar trebuie să mă pregătesc. Faptul că eşti jucător nu te face automat un antrenor bun. Sper să fiu pe banca tehnică în câţiva ani”, a spus el la TF1.

Fundaşul în vârstă de 31 de ani şi-a anunţat retragerea din activitatea sportivă pe 15 septembrie. Cariera sa internaţională a fost marcată în special de golul decisiv marcat în semifinala Cupei Mondiale din 2018 împotriva Belgiei.