Sancțiune primită de pentru Arsenal, pentru încălcarea regulii biletelor, în Cupa Angliei

Clubul londonez Arsenal a fost amendat cu supendare, a anunţat vineri Federaţia engleză (FA), după ce „tunarii” nu au respectat regula biletelor la un meci din Cupa Angliei.

Doar 8.000 de bilete ar fi fost alocate suporterilor lui Manchester United

Arsenal Londra a primit o amendă, cu suspendare, în valoare de 500.000 de lire sterline pentru încălcarea regulii biletelor pentru meciul din runda a treia a Cupei Angliei, jucat pe teren propriu, împotriva lui Manchester United, pe 12 ianuarie, a anunţat vineri FA.

Arsenal, care a pierdut la lovituri de departajare, după ce scorul din timpul regulamentar a fost egal, 1-1 nu a alocat numărul complet de biete, 9.000 de bucăţi, pentru fanii lui United, a mai anunţat FA într-un comunicat.

Mass-media britanică a declarat că Arsenal a alocat doar 8.000 de bilete pentru suporterii lui United, invocând motive de siguranţă.

„Amenda este suspendată în aşteptarea confirmării de către Arsenal FC că este capabilă să respecte această cerinţă pentru runda a treia a Cupei Angliei 2025-26 şi să continue să respecte această cerinţă pentru orice runde ulterioare”, a adăugat FA.