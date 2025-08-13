Sancțiunea primită de Dan Petrescu, după ce a făcut scandal în meciul cu Craiova

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, a fost suspendat pentru trei etape după incidentul din partida contra Universității Craiova, încheiată cu scorul de 2-3, din etapa a patra a SuperLigii României. Petrescu a protestat vehement împotriva unei faze în care solicita un penalty și a intrat pe teren în timpul jocului, ceea ce i-a adus eliminarea directă de la arbitru.

Deși a fost trimis în tribune, acesta a continuat să protesteze, fapt care a determinat Comisia de Disciplină a FRF să îi aplice această suspendare. În plus, antrenorul a fost sancționat și cu o amendă de 5.000 de lei.

Această suspendare îl va forța pe Petrescu să lipsească inclusiv de la derby-ul important cu FCSB, unul dintre meciurile următoare importante din campionat pentru CFR Cluj, alături de întâlnirile cu FC Botoșani și Oțelul.

De asemenea, în urma incidentelor de la derby-ul recent dintre Dinamo și FCSB, Dinamo a fost amendată cu 7.500 de lei, iar FCSB cu 10.000 de lei. Rapid a primit o amendă de 5.000 de lei după meciul cu FC Botoșani.