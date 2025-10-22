Sancţiuni decise de Comisia de Disciplină după incidentele şi eliminările de la partidele din ultima perioadă

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât mai multe sancţiuni ca urmare a incidentelor şi eliminărilor de la partidele din ultima perioadă.

Deciziile comisiei:

AFC UTA Arad vs. ACS SC Oţelul Galaţi – Eliminare Popescu Ovidiu Marian (gazde) – În temeiul art. 63.1 lit. g şi 2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Popescu Ovidiu Marian cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.

SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923 – Eliminare Vulturar Cătălin Alin (oaspeţi), Incidente – În temeiul art. 63.1.a, cu art. 63.2.4.a din RD, se sancţionează jucătorul cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 3.000 lei. Termen 29.10.2025.

ACS Petrolul 52 vs. FC CFR 1907 Cluj – Incidente – În temeiul art. 68.5 din RD, se sancţionează clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

Universitatea Craiova vs. AFC Unirea 04 Slobozia – Eliminare Antoche Marius Paul (AFC Unirea 04 Slobozia) – În temeiul art. 63.1.b, cu art. 63.2.4.a din RD, se sancţionează jucătorul cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 3.000 lei.

Comisia a luat şi o decizie cu privire la FC Buzău:

Dumitraşcu Denis Constantin vs. AS FC Buzău – Neexecutare Hotărâre CNSL – În temeiul art. 85.1.b din RD, se sanctioneaza clubul AS FC Buzau cu scăderea a două puncte. Scăderea de puncte se aplică celor acumulate în campionatul de categoria cea mai ridicată urmând ca, la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere de plată, echipei în cauză să i se scadă câte două puncte, respectiv pentru perioada 04.10.2025 – 18.10.2025, s-au scăzut două puncte. Termen: 05.11.2025