Sancțiuni dure pentru Serbia din nou pentru comportamentul suporterilor săi împotriva Angliei
FIFA a sancţionat Serbia cu o amendă de 85.000 de euro şi un meci cu tribune la capacitate redusă pentru comportamentul suporterilor săi şi pentru deficienţele de securitate din timpul meciului de calificare la Cupa Mondială 2026 împotriva Angliei, la începutul lunii septembrie, în care sârbii au suferit o înfrângere zdrobitoare (0-5).
Pentru a justifica aceste sancţiuni, Consiliul de disciplină al FIFA a invocat încălcarea obligaţiei de a asigura „ordinea şi disciplina în interiorul şi în jurul stadionului”, precum şi „utilizarea de lasere şi gesturi, cuvinte şi obiecte inadecvate, perturbarea imnurilor naţionale şi comportamentul discriminatoriu al unor suporteri”.
Astfel, Serbia va trebui să dispute primul său meci pe teren propriu, împotriva Albaniei, pe 11 octombrie, cu o reducere de cel puţin 20 % a numărului de spectatori, potrivit Federaţiei sârbe. Acest meci fusese deja mutat de la Belgrad la Leskovac, un oraş mic din sudul ţării, din motive de securitate – cauzate de relaţiile tensionate dintre Serbia şi Albania cu privire la independenţa Kosovo – trecând de la un stadion cu o capacitate de 52 000 de persoane la un stadion cu o capacitate limitată la 8 000 de spectatori.