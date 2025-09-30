Sancțiuni dure pentru Serbia din nou pentru comportamentul suporterilor săi împotriva Angliei

Astfel, Serbia va trebui să dispute primul său meci pe teren propriu, împotriva Albaniei, pe 11 octombrie, cu o reducere de cel puţin 20 % a numărului de spectatori, potrivit Federaţiei sârbe. Acest meci fusese deja mutat de la Belgrad la Leskovac, un oraş mic din sudul ţării, din motive de securitate – cauzate de relaţiile tensionate dintre Serbia şi Albania cu privire la independenţa Kosovo – trecând de la un stadion cu o capacitate de 52 000 de persoane la un stadion cu o capacitate limitată la 8 000 de spectatori.